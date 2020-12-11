Где покататься на лыжах и тюбингах в Ижевске? Фото: Архив «КП» в Ижевске

Выходные обещают быть сухими и солнечными! Это значит, что самое время вспомнить о зимних забавах. Мы собрали несколько мест, где в Ижевске можно покататься на лыжах, а где - на тюбинге.

ЛЫЖИ

Спортивно-оздоровительный лыжный комплекс им. Г. А. Кулаковой

Работают трассы 2,5, 3 и 5 км. Самая длинная – профессиональная, с несколькими спусками и подъемами. Круговая трасса подойдет для начинающих лыжников и детей.

Питание организовано в столовой: завтрак – с 08:00 до 10:00, обед – с 12:00 до 14:00, ужин с 18:00 до 20:00.

· Адрес: 14-й км Як-Бодьинского тракта (лыжная база «Югдон»)

· Телефон: 58-99-87

· Режим работы: круглосуточно

· Цены: Лыжи с автоматическим, полуавтоматическим креплением (спортивные): 130/час (в т. ч. лыжи - 50 руб; ботинки - 50 руб; палки - 30 руб.). 200 руб. свыше одного часа. Лыжи полупрофессиональные: 180/час (в т. ч. лыжи - 100 руб; ботинки - 50 руб; палки - 30 руб.). 250 руб. свыше одного часа. Лыжи детские с полуавтоматическим креплением: 50-70/час (комплект).100 руб. свыше одного часа. Лыжи детские (крепление 75 мм.): 50/час (комплект).

Спортивная база отдыха «Искра»

Трассы длиной 2, 4, 5, 6 и 7,5 км. Крутых спусков и подъемов нет, трассы широкие, ровные. Покататься можно как коньковым ходом, так и классическим. На территории есть кафе.

· Адрес: Славянское шоссе, 5

· Телефон: 8 (912) 854-74-14

· Режим работы: с 9:00 до 21:00 ежедневно

· Цены: прокат лыж - 120-150 руб. за 2 часа (профессиональные лыжи – 250 руб.) и 150-200 руб. от 2 часов для взрослых; 80-100 руб. за 2 часа и 120-150 руб. от 2 часов для детей; ремонт инвентаря, обработка лыж - от 150 руб.

Со своими лыжами – бесплатно.

Спортивный курорт «Чекерил»

Для катания есть 5 трасс, расположенные в лесистой местности. Курорт оборудован подъемниками. Есть трассы беговые, горные, все разной сложности, есть трассы для детей и спортсменов. Работает кафе «Трамплин» (ежедневно, 09:00-22:00) и кафе «Сугроб» (в будни с 16:00 до 21:00, в выходные с 10:00 до 21:00).

· Адрес: Завьяловский район, 6,5 км от Ижевска

· Телефон: 930-493

· Режим работы: (подъемники и прокат) понедельник - 16:00-22:00; вторник-пятница - 12:00-22:00; суббота-воскресенье - 10:00-22:00.

· Цены: прокат беговых лыж – 120-250 руб., прокат горнолыжного инвентаря – 200 руб. за час (взрослые), 100 руб. за час (дети), 300-600 руб. за 3 часа и более (в будни), подъемник – 40 руб. за один подъем

Лыжная база «Снежинка»

Для катания есть три круга: 2, 3 и 5 км. Трассы с пологим спуском и подъемом. Освещения нет.

· Адрес: Воткинское шоссе, 25

· Телефон: 44-05-65

· Режим работы: ежедневно с 09:00 до 17:00, вторник – выходной день.

· Цены: в этом году прокат лыж не работает, но можно прийти и покататься на своих.

ТЮБИНГИ

СОЛК им. Кулаковой

На СОЛК им. Кулаковой можно прокатиться и на тюбинге. Освещение работает до 19:00. Кстати, если захочется подкрепиться, на территории есть столовая. Добраться можно на автобусе № 56 до пос. Игерман (отправляется от собора Невского), затем 1-1,5 км спускаться пешком; до самого комплекса на автобусе № 469 (отправляется от Главпочтамта).

· Адрес: 14 км Якшур-Бодьинского тракта (поселок «Югдон»)

· Телефон: +7 (3412) 58-70-69; +7 (3412) 58-99-87

· Режим работы: ежедневно 9:00-22:00

· Цены: 130 р./час. 170 р./свыше одного часа. Со своим тюбингом: 50 р./час

Спортивный курорт «Чекерил»

В СК «Чекерил» фанатов тюбинга уже ждут подготовленные склоны, подъемники. А для комфортного пребывания - гостиница, буфет и раздевалки.

· Адрес: Завьяловский район, около деревни Шудья

· Телефон: 8 (3412) 930-494

· Режим работы: 16:00-22:00 (понедельник); 12:00-22:00 (вторник-пятница); 10:00-22:00 (суббота-воскресенье и праздничные дни )

· Цены: в будни - от 200 рублей/час, в выходные - от 300 рублей/час

«Кеч-парк» в Козьем парке (Березовая роща)

5 тюбинговых трасс, каждая из которых имеет свою особенность: плавный поворот, извилистые горки, проезд под мостом и над мостом. Спуск с 5- и 7-метровой высоты. Работает буфет и теплая раздевалка. Начнет свою работу после 12 декабря.

· Адрес: Козий парк (район между ул. Авангардной, ул. 8 Марта, пер. Парковым и р. Карлуткой)

· Телефон: 57-64-55

· Режим работы: будни, 12:00-22:00; выходные, 10:00-22:00

· Цены: еще не сформированы

ПАРК-КАРТ в парке Космонавтов

В парке оборудованная горка для катаний на тюбинге, а для тех, кто захочет погреться, есть теплые беседки.

· Адрес: Парк Космонавтов, слева от Русского Дома (ул. Воткинское шоссе, 118)

· Телефон: 77-10-99

· Режим работы: будни, 14:00-21:00; выходные и праздничные дни, 10:00-21:00

· Цены: прокат тюбинга - 150 руб. за 30 минут, для клиентов беседок (1 тюбинг) 300 руб. без ограничения врмени.

«Енот-Парк»

Здесь можно не просто покататься на тюбингах. Есть несколько трасс разного уровня сложности: как для малышей, так и для любителей адреналина. Кроме того, в парке находится самый длинный троллей в Удмуртии. Больше подробностей можно узнать в группе ВКонтакте vk.com/enotpark18

· Адрес: ул. Орджоникидзе, 23Б

· Телефон: +7(3412)555-010

· Режим работы: ежедневно 10:00-22:00 (в январские праздники понедельник выходной)

· Цены: (Прокат тюбинга + подъемник) 300 руб. - 1 час.

«Фэмили парк»

3 тюбинговые трассы разной протяженности и сложности: экстремальная (самый высокий старт), семейная и скоростная с мостиком. Здесь же можно арендовать теплые беседки.

· Адрес: парк Кирова, рядом с кафе «Форт Робинзон»

· Телефон: 47-00-44, 77-44-60

· Режим работы: тюбинговые горки - будни, 12:00-21:00, выходные, 10:00-22:00;

· Цены: Прокат тюбинга + подъемник: 200 руб./30 минут, 300 руб./час, 500 руб./2 часа; Прокат тюбинга без подъемника: 150 руб./30 минут, 250 руб./час, 400 руб./2 часа;

Со своим тюбингом нельзя.

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