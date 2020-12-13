Новый порыв на ул. Нижней в Ижевске уже устранили

Порыв на ул. Нижней в Ижевске. Фото: Анастасия Волкова

Сегодня, 13 декабря, вновь поступило сообщение о порыве водопровода на ул. Нижней в Ижевске.

Напомним, днем 12 декабря эту улицу затопило. Жители восьми многоквартирных домов на несколько часов остались без водоснабжения, для них была установлена емкость с питьевой водой.

- Заявка из центральной диспетчерской поступила сегодня утром, в 07:15. На улице Нижней возле дома №12 случился порыв трубопровода, в 8 метрах от места вчерашней аварии. Бригада ремонтников в составе пяти человек оперативно выехала с целью устранения причин порыва. На объекте также работали два экскаватора, был подключен насос, - сообщили в пресс-службе Ижводоканала.

В 12:45 трассу отремонтировали. Подача воды не прерывалась.

В Администрации города подчеркнули, что этот участок водопровода 1992 года постройки находится в аварийном состоянии. Он будет приведен в нормативное состояние в летний период 2021 года – участок включен в ремонтную программу.

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