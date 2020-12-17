Мужчина ограбил женщину в отделении банка в Удмуртии

Мужчина пришел в банк с целью совершить преступление Фото: Сергей ГРАЧЕВ

В Воткинске 52-летний мужчина выхватил портмоне из рук 80-летней женщины в отделении банка. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Злоумышленника задержали по горячим следам. У него изъяли похищенное. Удалось установить, что мужчина пришел в банк с целью совершить грабеж. Подозреваемый находится в изоляторе временного содержания. Он был неоднократно судим за аналогичные преступления. В этом году мужчина освободился из мест лишения свободы. Возбуждено уголовное дело по ст. 161 УК РФ – «Грабеж».

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