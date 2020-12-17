Сайт по продаже алкоголя заблокируют в Удмуртии

Сайт торговал алкоголем круглосуточно Фото: Архив КП

В Удмуртии заблокируют интернет-магазин, который торговал алкоголем круглосуточно. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Сайт выявила прокуратура Киясовского района в ходе надзора за исполнением законодательства в области оборота спиртосодержащей и алкогольной продукции. Заказы в магазине принимали без ограничений — круглосуточно и без предварительного подтверждения возраста покупателей.

Информация на интернет-ресурсе допускает торговлю алкоголем в обход законов, поэтому она является запрещенной. Прокуратура Киясовского района направила в суд административное исковое заявление. Оно рассмотрено и удовлетворено. Сейчас решение суда направили в Роскомнадзор. Ведомство ограничит доступ к сайту.

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