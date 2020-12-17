Сочлененные вагоны в Ижевске перейдут с 10-го трамвайного маршрута на 1-й

Изменения в движении произойдут благодаря новым вагонам Фото: Амир Закиров

В ближайшее время пассажиров трамваев в Ижевске ждут изменения в расписании движения. Это связано с закупкой новых вагонов по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Об этом сообщает пресс-служба Миндортранса Удмуртии.

Транспорт теперь будут ходить чаще, причем не только в пиковые часы. Новые трамваи будут ходить на маршруте №10. С 21 декабря благодаря этому там добавится 45 рейсов в день, а значит, время ожидания транспорта сократится. Посмотреть новое расписание можно на сайте ижгэт.рф.

Часть трамваев перейдет с 10-го маршрута на 1-й. В частности, туда переведут сочлененные вагоны.

Напомним, всего Ижевск закупил 16 трамваев в рамках национального проекта. «Комсомолка» разбиралась, почему они выйдут только на 10-й маршрут и нужно ли новые вагоны адаптировать под условия города. В трамваях полностью низкий пол, а внутри есть кондиционеры, обогреватели и розетки.

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