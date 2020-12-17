Бюджет на 2021 год приняли в Ижевске

Бюджет приняла Городская Дума Фото: Диля Ахмадишина

17 декабря в столице Удмуртии депутаты Гордумы приняли бюджет на 2021 год и плановый период на 2022 — 2023 годы. За принятие документа проголосовал 21 депутат, против — пять.

Безвозмездные поступления в бюджет города составят 7,67 млрд рублей. Налоговые и неналоговые поступления ожидаются в размере 5,09 млрд рублей. 2,87 млрд из них — по налогу физических лиц. 89,5 млрд бюджет получит от акцизов на топливо. 198,2 млн рублей поступит от налогов на совокупный доход.

Заместитель главы администрации, начальник управления финансов Павел Новгородцев отметил, что после принятия бюджета во втором чтении уточнили объем поступлений из республиканского бюджета. Их увеличили до 960 млн рублей.

Расходы составят 12,91 млрд рублей. Дефицит — 154 млн рублей. 8 млрд рублей направят на реализацию программы «Развитие образования», 1,3 млрд рублей на «Территориальное развитие». На «Благоустройство, дорожное хозяйство и развитие транспортной системы» направят 1,1 млрд рублей. На формирование современной городской среды выделят 235 млн рублей, на социальную поддержку населения — 383 млн рублей. 469 млн рублей уйдет на развитие физкультуры, спорта и молодежной политики, 289 млн рублей на обеспечение доступным жильем и коммунальными услугами. 433 млн рублей выделят на управление муниципальными финансами, 261 млн рублей на развитие культуры и туризма.

Дополнительные средства предусмотрели на строительство школы на ул. Берша (263 млн рублей), бесплатное горячее питание школьников (461 млн рублей), строительство водоочистных сооружений (157 млн рублей) и другие цели.

Верхний предел по муниципальному долгу составляет 5 млрд рублей.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

«Папа, мы с тобой будем жить»: в Ижевске мужчина-инвалид один воспитывает четырех детей

По инициативе школьниц Столичному лицею присвоили имя Евгения Кунгурцева

Фигуристка из Удмуртии вылечилась от Covid-19