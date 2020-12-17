Несколько управлений ликвидируют в администрации Ижевска

Изменения помогут сэкономить 20 млн рублей Фото: Диля Ахмадишина

В администрации Ижевска изменится структура: несколько управлений ликвидируют, и в результате сократят 47 штатных единиц.

Изменение предложил глава города Олег Бекмеметьев. Их утвердили на заседании Гордумы. Такие новшества помогут сэкономить 20 млн рублей.

В администрации города больше не будет управления муниципальной милиции, управления гражданской защиты и отдела по мобилизационной работе и режиму секретности. Также ликвидируют сектора гражданской защиты в администрациях районов — 10 штатных единиц.

Однако в администрации появится управление общественной безопасности. Там будут работать 10 человек. Оно будет взаимодействовать с правоохранительными органами в вопросах организации общественного порядка, профилактики правонарушений среди несовершеннолетних, профилактики экстремизма и терроризма. Управление будет организовывать мероприятия по мобилизации и рассматривать уведомления о публичных мероприятиях.

На базе поисково-спасательной службы города создадут муниципальное бюджетное учреждение «Управление гражданской защиты». Оно возьмет на себя функции МБУ «Курсы гражданской обороны города Ижевска», управления гражданской защиты администрации города и секторов гражданской защиты администраций районов.

На базе МБУ «Курсы гражданской обороны города Ижевска» появится новое муниципальное казенное учреждение. Ему перейдет часть задач муниципальной милиции.

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