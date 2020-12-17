Мошенницу, обманывавшую жителей Удмуртии, задержали в Орске

Фото: пресс-служба МВД по Удмуртии

В Орске задержали женщину, которая обманывала жителей Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

Оперативно-розыскные мероприятия проводили сотрудники управления уголовного розыска МВД по Удмуртии с коллегами из Оренбургской области, а также бойцы ОМОН Росгвардии по Оренбургской области. Они задержали неработающую, ранее судимую жительницу Орска.

Женщина звонила на номера в Удмуртии и представлялась сотрудницей банка. Она сообщала, что со счетов жителей пытаются списать деньги и предлагала назвать данные карт для «предотвращения незаконной транзакции».

По предварительным данным, подозреваемая могла быть причастна к более чем 25 преступлениям в отношении жителей Удмуртии. Ущерб оценивают в 200 тысяч рублей.В ходе обыска у нее нашли 34 мобильных телефона, 15 сим-карт и девять банковских карт. Сейчас подозреваемая находится в Удмуртии в изоляторе временного содержания. Ей грозит лишение свободы на срок до шести лет.

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