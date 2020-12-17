Владимир Путин рассказал, когда откроют границы

Владимир Путин провел пресс-конференцию Фото: Архив КП

Президент России Владимир Путин 17 декабря проводит пресс-конференцию. В этом году она включает в себя элементы прямой линии. Как сообщает Russia Today (18+), президент прокомментировал, когда откроют границы. Владимир Путин обратил внимание, что уровень заболеваемости коронавирусом высокий. Границы, по его словам, откроют, когда позволят врачи.

Также во время прямой линии президент прокомментировал возможность участия в выборах в 2024 году.

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