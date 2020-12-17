Жителя Удмуртии осудили за разбой

Мужчины не могли решить, кто будет оплачивать спиртное Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Жителя Можги осудили за разбой. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета России по Удмуртии.

Следствие и суд установили, что 22 октября 2019 года осужденный и его знакомый отправились в магазин, чтобы купить спиртное. Оба уже находились в состоянии алкогольного опьянения. В магазине они поссорились — не могли решить, кто будет расплачиваться. Осужденный нанес собутыльнику удары руками и ногами по голове, достал из его кармана банковскую карту, расплатился за спиртное и ушел. Другие покупатели обратились в полицию и вызвали «скорую помощь».

Следователи произвели осмотр места происшествия, проверили показания на месте, допросили свидетелей и очевидцев, назначили психолого-психиатрическую и судебно-медицинскую экспертизы.

Суд назначил мужчине наказание в виде двух лет лишения свободы в колонии общего режима.

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