Коронавирус в Удмуртии, последние новости на 17 декабря 2020 года: 212 новых случаев и когда откроют границы

Фото: Дмитрий Селезнев

На утро 17 декабря коронавирусом заразились 212 человек. Четыре женщины скончались, 169 человек выздоровели.

Всего на 17 декабря в Удмуртии зарегистрировано 16 870 случаев ковида. 281 пациент скончался. 13 215 человек выздоровели.

Карту распространения коронавируса можно посмотреть по ссылке.

Коронавирус в России

В России за сутки выявили 28 214 случаев болезни. 26 440 пациентов выздоровели за сутки, 587 человек скончались. Всего в стране выявлено 2 762 668 случаев болезни. 2 202 540 пациентов выздоровели, 49 151 пациент умер.

Президент России Владимир Путин во время своей ежегодной пресс-конференции несколько раз высказался по поводу коронавируса. Он считает, что границы откроют, когда позволят врачи. Также президент призвал поддержать пострадавшие отрасли экономики и выразил надежду, что проблема решится через полгода.