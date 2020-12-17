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Карманного вора задержали в Ижевске

Он похитил телефон у студентки в трамвае
Анастасия Захарова
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Подозреваемый находится в изоляторе временного содержания

Подозреваемый находится в изоляторе временного содержания

Фото: Архив КП

В столице Удмуртии поймали с поличным карманного вора. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу Ижевску.

27-летний неработающий, ранее судимый мужчина утром в трамвае 5-го маршрута похитил телефон у 17-летней студентки колледжа. Ущерб составил 7000 рублей.

Полицейские задержали вора с поличным. Телефон вернули девушке. Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.158 УК РФ (Кража из одежды, сумки или другой ручной клади, находившихся при потерпевшем). Подозреваемый находится в изоляторе временного содержания. Устанавливается причастность мужчины к совершению подобных преступлений. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

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