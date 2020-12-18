40 медработников привились от коронавируса в Удмуртии

Вакцинопрофилактика от коронавируса началась в Удмуртии 14 декабря, Фото: архив КП

Прививку от коронавируса поставили 40 медицинским работникам региона. Об этом в ссвоих социальных сетях сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов.

Среди тех, кто прошел вакцинацию от коронавирусной инфекции врачи и медицинские работники Республиканской клинической инфекционной больницы,1-й РКБ и ГКБ №2.

—Они стали первыми участниками общей вакцинации медиков, которая стартовала в России. До конца года прививку получат более тысячи медицинских работников республики, — пишет глава региона.

Напомним, прививки от коронавируса отечественной вакциной «Спутник V» начали ставить 14 декабря. В Удмуртию поступило 1 300 доз вакцины 1 и 2 компонентов.

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