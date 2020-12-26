Глава Удмуртии Александр Бречалов подписал распоряжение, по которому рестораны и кафе могут работать до четырех утра.Послабления для общепита начали действовать 25 декабря.Напомним, с 9 октября в республике ограничили время работы ресторанов и кафе. Они не могли функционировать с 23:00 до 07:00. С 11 декабря власти разрешили работать дольше — до часу ночи.Тем временем на утро 26 декабря в Удмуртии зарегистрировали 217 случаев коронавируса.К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:Мужчина помог спасти соседа из горящей квартиры в ИжевскеИжевская фигуристка Алина Загитова признана лучшей телеведущейВидео: в ижевском цирке начались репетиции к первому после пандемии представлению