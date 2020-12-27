В связи с выходными и праздничными днями, в январе в Ижевске изменится график доставки пенсий, пособий и социальных выплат через отделения почтовой связи. Получить их можно будет раньше.Так, доставка пенсий за 3 января 2021 года пройдет 29 декабря 2020 года. А за 7 января - пройдет накануне, 6 января.Начало выплат пенсий за другие дни января пройдет в соответствии с уже утвержденными графиками, а также режимом работы почтовых отделений.Отметим также, что финансирование кредитных организаций в Удмуртии начнется досрочно. В декабре этого года будет осуществлено перечисление денежных средств в кредитные организации города Ижевска, которые финансируются ежемесячно 10, 11 числа.К ДРУГИМ НОВОСТЯМПогода в Ижевске на неделю: мороз и снегопадыФигуристка из Удмуртии Елизавета Туктамышева стала 7-й на чемпионате РоссииЛобовое столкновение и инцидент с автобусом: 5 происшествий на дорогах Удмуртии