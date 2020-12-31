Доброе утро, любимый город! Вот и настал последний день 2020 года. Пока вы просыпаетесь, отправляетесь по магазинам или начинаете готовить, «Комсомолка» расскажет о погоде на день.Сегодня четверг, 31 декабря. По данным Удмуртского гидрометцентра, столбик термометра не поднимется выше -13...-11°С. Временами будет идти небольшой снег.Ветер южный, 3-8 м/с.Ночью нас ожидает похолодание до -19..-17°С. Погода останется снежной и пасмурной, ветер сохранит свою скорость и направление.1 января обещает быть снежным и теплым: до -9°С и небольшой юго-восточный ветер со снегом.С наступающим Новым годом!К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:- Какие правила соблюдать жителям Удмуртии в новогодние праздники, чтобы избежать штрафов?- Подарки под елкой и олень из кефирной бутылки: известные ижевчане поделились своими новогодними традициями- Астролог сделал прогноз на 2021 год для жителей Удмуртии