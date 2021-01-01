Пять девочек и три мальчика родились в Удмуртии в новогоднюю ночь. Об этом сообщает правительство региона. Так, первым малышом наступившего 2021 года стал мальчик, который появился во втором роддоме, в 3:20. После него родились еще два малыша.- В Перинатальном центре за ночь родилось трое детей, еще двое малышей появились на свет в Глазове, - сообщает ведомство.К ДРУГИМ НОВОСТЯМПодарки под елкой и олень из кефирной бутылки: известные ижевчане поделились своими новогодними традициямиСправочник экстренных телефонов для ижевчан: куда звонить, если заболел зуб, прорвало трубу или выключили светКакие правила соблюдать жителям Удмуртии в новогодние праздники, чтобы избежать штрафов?