Несмотря на то, что в новогоднюю ночь не было запланировано никаких массовых мероприятий, ижевчане все же смогли увидеть праздничный салют. Порядка 300 залпов было запущено с ижевского пруда в ночь на 1 января. Мы собрали несколько ярких фото.К ДРУГИМ НОВОСТЯМПодарки под елкой и олень из кефирной бутылки: известные ижевчане поделились своими новогодними традициямиСправочник экстренных телефонов для ижевчан: куда звонить, если заболел зуб, прорвало трубу или выключили светКакие правила соблюдать жителям Удмуртии в новогодние праздники, чтобы избежать штрафов?