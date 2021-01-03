218 новых случаев заболевания коронавирусом выявили в Удмуртии за минувшие сутки. Об этом сообщает опершатб региона.По данным на утро 3 января от болезни скончался 55 летний мужчина. Вылечились и выздоровели 212 пациентов.На данный момент в Удмуртии сделали уже 747 016 тестов на новую коронавирусную инфекцию. При чем за последние сутки провели 1 531 исследование.Подробно рассказываем о статистике по регионам:Ижевск – 9 780Воткинск - 904Глазов - 1 069Можга - 994Сарапул - 691Завьяловский район - 1 133Алнашский район - 445Балезинский район - 313Вавожский район - 173Воткинский район - 240Глазовский район - 175Граховский район - 136Дебесский район - 145Игринский район - 396Камбарский район - 152Каракулинский район - 177Кезский район - 229Кизнерский район - 240Киясовский район - 142Красногорский район - 253Малопургинский район - 308Можгинский район - 244Сарапульский район - 232Селтинский район - 191Сюмсинский район - 157Увинский район - 517Шарканский район - 312Юкаменский район - 166Якшур-Бодьинский район - 274Ярский район – 172К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:Два юных жителя Удмуртии приняли участие в программе «Лучше всех»В праздничные дни на дорогах Удмуртии ожидается гололед