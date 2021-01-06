Собранные от прихожан деньги передали опекунам двух детей, которые остались сиротами после ДТП. Об этом сообщает пресс-служба Ижевской епархии.15 декабря произошла авария, в результате которой скончались клирик храма Успения Божией Матери г. Ижевска священник Владимир Иванович Давыдкин вместе со своей супругой Марией. В автомобиле находились двое их детей двух и четырех лет. Мальчики были госпитализированы. Но остались сиротами.Так как было неизвестно, кто станет опекуном маленьких детей, в Михаило-Архангельском кафедральном соборе организовали сбор средств для сирот. Средства перечисляли со всех уголков России.— Первые дни звонили круглосуточно совершенно разные люди из разных городов: из Магадана, из Орла, Кургана, Оренбурга. Многодетные священники и простые люди, которые вовсе не знали отца Владимира, но смогли проникнуться болью детей, оставшихся сиротами. Люди не просто перечисляли посильную помощь, но и интересовались судьбой ребят, предлагали усыновить. Удивляет и трогает, что в нашем обществе так много добрых отзывчивых людей, — рассказывает Анна Воскресенских, Председатель Комиссии Ижевской епархии по вопросам семьи, материнства и детства.С помощью неравнодушных жителей не только Удмуртии, но и страны, для детей удалось собрать 413 696 рублей. 26 декабря все средства передали уже назначенным опекунам — бабушке и дяде. Кроме того, прихожане для мальчиков оставили подарки к Новому году и Рождеству.К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:- Рождественские богослужения: где и во сколько пройдут праздничные службы в Ижевске- Храмы Удмуртии проверили перед рождественскими службами