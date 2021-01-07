Судебным приставам в Завьяловском районе Удмуртии пришлось применить физическую силу по отношению к должнику, который мешал эвакуировать его арестованный автомобиль. Об этом сообщает пресс-служба Федеральной службы судебных приставов по региону.Мужчина задолжал юридическим лицам более 550 тысяч рублей. Он не предпринял никаких действий, чтобы погасить долг. Приставы возбудили административное производство и установили, что мужчина владеет автомобилем «Ford Focus». Машину арестовали.Во время перевозки автомобиля должник кричал, бросался под эвакуатор, мешал работам. Его предупредили, что за такие действия могут привлечь к административной ответственности, а также использовать физическую силу и спецсредства.На законные требования пристава должник не отреагировал. В результате к нему применили физическую силу. Составлен протокол по ст. 17.8 КоАП РФ «Воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа, уполномоченного на осуществление функций по принудительному исполнению исполнительных документов и обеспечению установленного порядка деятельности судов».К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:Вернулся через 60 лет: в Тульской области нашли останки солдата из ИжевскаФигуристка и уроженка Удмуртии Елизавета Туктамышева рассказала о планах после завершения карьерыЮные спасатели, чемпионы и звезды федеральных каналов: ижевчане, которые отличились в 2020 году