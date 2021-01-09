Физическую силу пришлось применить судебным приставам в отношении жителя Удмуртии. Как сообщили в пресс-службе УФССП по республике, он задолжал юрлицам более полумиллиона рублей и не вернул деньги в срок.На автомобиль мужчины наложили арест. Когда судебные приставы приехали, чтобы забрать «Форд», житель Удмуртии повел себя агрессивно. Должник громко кричал и бросался на эвакуатор.Судебные приставы предупредили: если мужчина продолжит, к нему применят физическую силу и спецсредства. Должник проигнорировал и продолжал буянить.Так, его пришлось успокоить силой. Против должника уже составили протокол об административном нарушении.К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:Авария в центре Ижевска: травмы получили пассажирыИжевский футбольный клуб «Зенит» возглавил Алексей Ширяев