7 января завершился конкурс новогодних дворов «Чеберисто». За звание самого новогоднего двора Ижевска боролись 21 участник. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.Так, тройку лидеров победителей фестиваля замыкает двор по ул. Красногеройская 103, 105.- Мы очень старались создать в нашем дворе новогоднее настроение. Украсили подъезды, записали новогодний флешмоб, нарядили елку. Надо теперь свою ель посадить и украшать ее каждый год! - говорит старшая по дому ул. Красногеройская, 103 Татьяна Лютикова.Второе место заняли жители дома по ул. 30 лет Победы, 82. Они построили снежные фигуры у каждого подъезда, а также сделали ледяную горку для юных жителей двора.Победителем же фестиваля стал дом №21 по улице Гагарина. Там установили новогоднюю елку, которую украсили гирляндой. Кроме того жильцы построили деревянную горку, ледяную тарелку и даже трон Деда Мороза.- Впервые в Ижевске был запущен такой масштабный фестиваль «Чеберисто», который сплотил жителей 21 двора. Это настоящий пример того, как можно объединиться и сделать что-то хорошее для себя и своих близких. Мы придумали этот конкурс как возможность для жителей проявить себя, и вы сделали потрясающие вещи в своих дворах, - отметил заместитель Главы Администрации Ижевска по социальной политике Дмитрий Чистяков.К участникам конкурса со 2 по 7 ноября приходили аниматоры, танцора и музыканты, которые устраивали настоящие новогодние гуляния. Кроме того, победителям вручили новогоднюю иллюминацию, которой в следующем году они смогут украсить свои дворы вновь.К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:«Светлая лыжня» открылась в одном из городов УдмуртииДетская театральная студия из Удмуртии стала призером международного конкурса