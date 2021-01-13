11 января подвели итоги конкурса самых необычных памятников России. В финале Металлическая скульптура Глазовского Терминатора заняла 5 место. За арт-объект из Удмуртии отдали более 10 тысяч голосов. Всего в голосовании приняло участие 143 595 человек.Первое место отдали Памятнику тувинской письменности, который находится в музее-заповеднике «Белдир-Кежии», Республика Тыва.Кроме того, конкуренцию Глазовскому Терминатору составили памятник дворнику из Якутска, арт-объект «Комар - хранитель Сибири», скульптура «Йошкин кот» из Йошкар-Олы и другие претенденты.Напомним, необычный арт-объект из Глазова собран из старых карданов, редукторов и шестеренок. Он установлен директором предприятия «Сельхозхимия» прямо около входа в здание.К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:130 общественный пространств обустроят в 2021 году в селах УдмуртииЖуткое фото с места ДТП: умерли водитель и пассажир вылетевшей на встречку машиныСледите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Одноклассниках». Подписывайтесь на наши каналы в Дзене и Яндекс.Мессенджере.