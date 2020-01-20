2020-01-20T16:58:15+03:00
Происшествия

Обвиняемых в двойном убийстве на Холмогорова в Ижевске задержали в Белоруссии

Их планируют доставить в Ижевск в феврале
Дарья ПОРСЕВАХУЗЯХМЕТОВ Мансур
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Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
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Обвиняемых в двойном убийстве на Холмогорова в Ижевске задержали в Белоруссии. Об этом рассказал руководитель следственного управления СК России по Удмуртии Рустам Тугушев журналистам.

Двух мужчин разыскивали с июня 2019 года. Именно тогда весь Ижевск узнал о жестоком убийстве 44-летнего отца и 22-летнего сына. Из квартиры, в которой они проживали, были похищены 16 миллионов рублей. Как именно произошло преступление и что известно о подозреваемых на данный момент? (подробнее).

Через несколько дней после совершения преступления был задержан один из подозреваемых (подробнее). А в конце июня – его сообщника.

По данному факту возбуждено уголовное дело по п.п. «а», «з» ч. 2 ст. 105 («убийство двух лиц из корыстных побуждений») и п.п. «б», «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ («разбой в особо крупном размере с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевших»).

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- Зоозащитники Ижевска борются за приюты для животных.

ИСТОЧНИК KP.RU

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