Масочный режим станет рекомендательным в Удмуртии

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Глава Удмуртии Александр Бречалов анонсировал во время прямого эфира в социальных сетях, что масочный режим станет рекомендательным. Послабления начнут действовать с 12 февраля, пятницы. При этом глава Удмуртии обратился к жителям с просьбой все равно носить маски в транспорте, магазинах. Также Александр Бречалов попросил пожилых людщей продолжать носить маски.

Напомним, обязательный масочный режим был введен осенью. В республике регулярно проводятся рейды по соблюдению масочного режима.

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