Ижевский студент перевел мошенникам 500 тысяч рублей

19-летний студент колледжа стал жертвой распространенной схемы мошенников
Фото: Амир Закиров
19-летний студент колледжа стал жертвой распространенной схемы мошенников. Они позвонили ему и представились сотрудниками банка, которые хотят помочь ему закрыть кредит, который оформили на его имя. Под этим предлогом молодой человек перевел злоумышленникам почти 500 000 рублей.
Причем в один из звонков студенту сообщили, что уголовное дело по факту оформления на его имя кредита уже якобы возбуждено. И ему нужно лишь сотрудничать с банком. Тогда ижевчанин поверил злоумышленникам и взял реальный кредит на указанную сумму.
Далее он обналичил деньги и с помощью банкомата в торговом центре сделал 32 перевода по 15 000 рублей на счета мошенников.
После этого студент перезвонил в якобы банк, с номера которого ему звонили, и услышал там грубый ответ. Тогда молодой человек понял, что стал жертвой мошенников.
На данный момент возбуждено настоящее уголовное дело и ведется расследование.
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