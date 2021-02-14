Карта распространения коронавируса на 14 февраля 2021 года: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших

В Ижевске коронавирусом заразилось уже 13 023 человек
Фото: pixabay.com
В Удмуртии за сутки коронавирусом заразились 97 человек, сообщает оперштаб региона. Среди них 5 детей и 21 пенсионер.
За минувшие сутки от болезни умерло четверо жителей республики: женщинам было 88 и 75 лет, мужчинам - 49 и 65 лет. А 99 пациентов смогли победить болезнь и были выписаны.
2 267 тестов было сделано за последний день в республике. Всего провели уже 852 916 исследований на коронавирусную инфекцию.
Статистика по районам:
Ижевск — 13 023
Воткинск — 1 186
Глазов — 1 312
Можга — 1 150
Сарапул — 987
Завьяловский район — 1 571
Алнашский район — 583
Балезинский район — 415
Вавожский район — 251
Воткинский район — 309
Глазовский район — 219
Граховский район — 178
Дебесский район — 222
Игринский район — 530
Камбарский район — 208
Каракулинский район — 198
Кезский район — 274
Кизнерский район — 298
Киясовский район — 188
Красногорский район — 294
Малопургинский район — 394
Можгинский район — 277
Сарапульский район — 294
Селтинский район — 257
Сюмсинский район — 205
Увинский район — 688
Шарканский район — 401
Юкаменский район — 226
Якшур-Бодьинский район — 385
Ярский район — 212
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