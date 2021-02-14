Карта распространения коронавируса на 14 февраля 2021 года: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших

В Ижевске коронавирусом заразилось уже 13 023 человек Фото: pixabay.com

В Удмуртии за сутки коронавирусом заразились 97 человек, сообщает оперштаб региона. Среди них 5 детей и 21 пенсионер.

За минувшие сутки от болезни умерло четверо жителей республики: женщинам было 88 и 75 лет, мужчинам - 49 и 65 лет. А 99 пациентов смогли победить болезнь и были выписаны.

2 267 тестов было сделано за последний день в республике. Всего провели уже 852 916 исследований на коронавирусную инфекцию.

Статистика по районам:

Ижевск — 13 023

Воткинск — 1 186

Глазов — 1 312

Можга — 1 150

Сарапул — 987

Завьяловский район — 1 571

Алнашский район — 583

Балезинский район — 415

Вавожский район — 251

Воткинский район — 309

Глазовский район — 219

Граховский район — 178

Дебесский район — 222

Игринский район — 530

Камбарский район — 208

Каракулинский район — 198

Кезский район — 274

Кизнерский район — 298

Киясовский район — 188

Красногорский район — 294

Малопургинский район — 394

Можгинский район — 277

Сарапульский район — 294

Селтинский район — 257

Сюмсинский район — 205

Увинский район — 688

Шарканский район — 401

Юкаменский район — 226

Якшур-Бодьинский район — 385

Ярский район — 212

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