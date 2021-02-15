Погода в Ижевске 15 февраля: небольшой снег и резкое похолодание

С понедельника в Удмуртию вновь пришли холода Фото: pixabay.com

Доброе утро, Ижевск! На календаре 15 февраля, понедельник. «Комсомолка» расскажет, какую погоду ждать в первый день этой длинной рабочей недели.

По данным Удмуртского гидрометцентра, днем в Ижевске будет -13...-15°С. Временами пройдет небольшой снег.

Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

Ночью столбик термометра упадет до -18...-20°С. Будет небольшой снег, ветер сохранит свою скорость и направление.

Желаем успешной недели!

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