Двух бабушек и маленьких девочек спасли пожарные Удмуртии из огня

Сарапульские пожарные Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии

13 февраля в Сарапуле загорелась пятиэтажка. На место выехали пожарные. Выяснилось, что там горит кладовая на первом этаже, однако задымлены уже и верхние этажи, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии.

На помощь людям, которые находились в здании, отправили два звена газодымозащитной службы. Со второго этажа с помощью лестницы спустили бабушку и маленькую девочку. Также пожилую женщину и ребенка эвакуировали из двух комнат на первом этаже.

Пришлось эвакуировать и других жильцов дома - это 10 человек, в том числе и дети в возрасте от 2 до 15 лет. Никто не пострадал.

На данный момент устанавливаются причины возгорания.

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