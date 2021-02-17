Список детских садов для детей с диабетом определили в Ижевске

Перевести детей в эти группы можно будет с 1 апреля 2021 года Фото: пресс-служба Главы и Правительства Удмуртии

В Ижевске определился список детских садов, которые смогут посещать дети с сахарным диабетом. Они будет расположены во всех районах города. Это дошкольные учреждения №156, №51, №201, №17 и №68. Об этом сообщает пресс-служба правительства Удмуртии.

Отмечается, что в этих детсадах будут постоянно находиться медработники, которые смогут оказать помощь детям с таким диагнозом. Крое того, специально для детей будут готовить индивидуальную еду.

- Сегодня поставлена точка в решении вопроса об организации дошкольного образования детей с сахарным диабетом. Главный критерий — наличие медицинского персонала в саду. Медсестра (врач) сможет своевременно проверить уровень сахара в крови, при необходимости «подколоть» малыша, — говорит уполномоченный по правам ребенка в Удмуртии Ольга Авдеева.

Сообщается, что на данный момент в столице Удмуртии 26 детей дошкольного возраста с сахарным диабетом.

Напомним, ранее уже сообщалось, что перевести детей в эти группы можно будет с 1 апреля 2021 года.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Новый Индустриальный парк в Ижевске обеспечит 1000 рабочих мест для жителей Удмуртии

583 миллиона выделили Удмуртии на финансирование больниц из резервного фонда правительства России