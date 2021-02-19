В Ижевске в 2020 году на благоустройство 43 объектов потратили более 270 миллионов

Установили 32 единицы спортивного и 22 - детского игрового оборудования Фото: Диля Ахмадишина

В Ижевске в 2020 году на благоустройство 43 объектов - 15 общественных пространств и 28 дворов потратили 271,5 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Так, на придомовых территориях установили 32 единицы спортивного и 22 - детского игрового оборудования. Во дворах города поставили 15 скамеек, 31 урну, и 9 дорожных знаков. Кроме всего прочего, установили ограждения и заборы и уложили новый асфальт.

Напомним, в 2021 году планируется благоустроить 18 дворов и 4 общественных пространства. На эти цели выделили 180 млн рублей. Кроме того, на этот год запланированы проекты по обновлению парка «Тишино» и лесопосадки по ул. Ворошилова.

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