Коронавирус в Удмуртии, последние новости на 20 февраля 2021 года: рекорд вирусологической лаборатории и вакцина для детей

Коронавирус в Удмуртии, последние новости на 20 февраля 2021 года Фото: Амир Закиров

В Удмуртии коронавирусом заразились 93 человека. Об этом сообщает оперштаб региона.

В числе заболевших 9 детей и 20 пенсионеров. 95 пациентов вылечились и были выписаны.

Вакцину от коронавируса поставили 21 838 жителей республики.

Всего на 20 февраля в Удмуртии зарегистрировано 27 566 случаев заболевания COVID-19 среди населения. Из них вылечились 24 188 человек, а 359 пациентов, к сожалению, скончались.

За все время пандемии в лабораториях региона уже проведено 864 448 исследований на коронавирусную инфекцию. Только за минувшие сутки сделали 2 907 тестов.

Карту распространения коронавируса по регионам можно посмотреть по ссылке.

Вирусологическая лаборатория при Управлении Роспотребнадзора по Удмуртии поставила рекорд, выполнив 135 тыс. исследований за 2020 год. Разумеется, ведущую роль в этой статистике сыграл коронавирус: 67 тыс. анализов проведено именно на эту инфекцию.

Коронавирус в России

RT на русском сообщает, что в Москве планируют начать проводить клинические исследования отечественной вакцины «Спутник V» для детей в возрасте от 14 до 18 лет. Кроме того, мэр столицы Сергей Собянин сообщил о начале международных клинических исследований еще одной российской вакцины «Спутник Лайт». Участие в клинических тестах примут жители России и и Объединённых Арабских Эмиратов.