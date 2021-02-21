Прогноз погоды 21 февраля: небольшой снег и ночные морозы

Выходные будут морозными Фото: pixabay.com

Доброе утро, любимый город! На календаре воскресенье, 21 февраля. Длинная рабочая неделя наконец-то подошла к концу, и теперь нас ждут целых три выходных. Пока вы планируете, как провести этот день, предлагаем узнать прогноз погоды.

По данным Удмуртского гидрометцентра, днем в Ижевске будет переменная облачность, местами небольшой снег. Температура воздуха составит -18...-16°С. Ветер северо-западный, 2-7 м/с.

Ночью температура значительно понизится. Столбик термометра упадет до -29...-27°С. Сохранится переменная облачность и небольшой снег. Северо-западный ветер будет дуть с той же скоростью.

Внимание! Ночью местами мороз до -36...-31°С. На дорогах местами гололедица.

Берегите себя. Желаем отличных выходных!

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