Выживаемость недоношенных детей повысили до 95% в Удмуртии

Также улучшено качество их жизни Фото: pixabay.com

Перинатальный центр подвел итоги 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Удмуртии.

В прошлом году в центре появились на свет 4755 детей. Это на 637 детей больше, чем в 2019 году. В трех семьях родились тройни, в 76 – двойни.

529 женщин родили малышей раньше срока. Главная заслуга центра в том, что сотрудникам удалось повысить процент выживаемости недоношенных детей до 95%, а также улучшить их качество жизни.

– Ежегодно в центре рождается более четырёх тысяч детей. Из них около 19% – это недоношенные дети. Благодаря современным методам сохранения беременности при угрожающих преждевременных родах в 2020 году удалось снизить количество родившихся детей с массой тела при рождении 500-999 грамм с 66 до 40. Около 100 детей в год – это дети от одного до полутора килограммов. <...> Здесь внедрены самые современные методы ведения женщин с тяжёлой акушерской и соматической патологией, получили надежду на материнство семьи с бесплодием и невынашиванием, – рассказала Елена Сахабутдинова, заведующая Перинатальным центром, главный внештатный специалист Минздрава Удмуртии по акушерству и гинекологии.

Перинатальный центр продолжает свое техническое развитие. Так, в прошлом году был приобретен кювез (универсальная реанимационная система для новорожденных) с аппаратом для искусственной вентиляции легких для недоношенных детей и аппарат ультразвуковой диагностики экспертного класса.

Кстати! За 11 лет работы в центре родились 43,5 тысяч детей.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Почувствовать текст: первая газета для незрячих детей вышла в Ижевске

- «Словом и делом»: ижевчане создали YouTube канал, где помогают нуждающимся

- В Ижевске изменится процедура записи в первые классы

- Горячее питание в 4 детских садах Ижевска перевели на аутсорсинг