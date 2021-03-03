Глава Малопургинского района Удмуртии попросил членов реготделения ОНФ подтвердить, что они не иноагенты

Общественники обратились в прокуратуру Фото: Архив КП

Неделю назад представители регионального отделения ОНФ заинтересовались лотом госзакупок, согласно которому одно из муниципальных учреждений Малопургинского района планирует приобрести иномарку стоимостью около 2 млн рублей. Общественники сочли подобные траты расточительными и направили в администрацию района рекомендацию отказаться от покупки или заменить лот и приобрести отечественный автомобиль эконом-класса.

Глава Малопургинского района Удмуртии Сергей Юрин отреагировал на данную информацию несколько неожиданно для общественников. Как сообщает пресс-служба регионального отделения ОНФ на официальной странице «ВКонтакте», в документе, подписанным Сергеем Юриным говорится, что ответ на обращение будет предоставлен лишь после того, как реготделение общественной организации предоставит особый пакет документов. Документы должны подтверждать полномочия представителей ОНФ для осуществления контрольно-надзорных функций, а также квалификацию экспертов организации. Кроме того, у общественников попросили актуализированную выписку из Министерства юстиции России от том, что организация не является иностранным агентом. Выписка должна содержать информацию об источниках финансирования деятельности организации.

Фото: vk.com/onf_izhevsk

Как напомнили представители реготделения Удмуртии, лидером ОНФ является президент России Владимир Путин, и члены организации на законных основаниях занимаются контролем исполнения указов и поручений главы государства, а также осуществляют борьбу с коррупцией, расточительством и неэффективными тратами госчиновников.

– Мы направили письмо в региональную прокуратуру с просьбой провести проверку и дать юридическую оценку данному запросу, – отметили в ОНФ.

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