Есть вопрос: что построят в районе Центральной площади в Ижевске?

Забор существует уже несколько лет Фото: Анастасия Захарова

Ижевчане обратили внимание, что на перекрестке улиц Бородина и Карла Маркса вплотную к Центральной площади уже много лет стоит строительный забор. Он огораживает большую территорию. Жители задаются вопросом, что же там строится.

- Когда уберут забор около Центральной площади? - спрашивает Анастасия.

«Комсомолка» направила официальный запрос в администрацию Ижевска. Там пояснили, что Управление архитектуры не выдавало разрешение на строительство, а собственником участка является ООО «Управляющая компания «Талисман».

В Минстрое Удмуртии рассказали, что разрешения на строительство ведомство не выдавало, сведений о правообладателе у Минстроя нет.

Участок находится в зоне общественно-деловой застройки. То есть там можно строить объекты культуры, здравоохранения, питания и т.д. На участок есть проект планировки территории. Согласно ему, здесь построят гостинично-офисный центр.

Однако сейчас, как пояснили в министерстве, по инициативе компании «АСПЭК-Домстрой» в проект вносят изменения. Что в итоге появится на этом участке - неизвестно.

Ранее мы рассказывали, что строят на улице Карла Маркса в районе медицинского колледжа, у 14-го лицея, почему сносят здание на ул. Орджоникидзе и что появится на перекрестке Телегина и Новошестнадцатой.

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