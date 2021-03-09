Выздоровевших больше, чем заболевших и российская вакцина в Северной Македонии: последние новости коронавируса в Удмуртии на 9 марта

Вакцину от коронавируса уже получили 31 097 человек в Удмуртии Фото: Амир Закиров

В Удмуртии на утро 9 марта зарегистрировано 72 новых случая коронавирусной инфекции.Среди заразившихся четверо детей и восемнадцать пенсионеров.Об этом сообщает оперштаб региона.

При этом выздоровевших в республике больше, чем заболевших - 75 человек.

На данный момент в Удмуртии уже выявлено 28 972 случая коронавирусной инфекции среди жителей республики за все время пандемии. Из них 25 660 смогли победить болезнь, а 365 человек, к сожалению, скончались.

Лаборатории Удмуртии сделали 902 878 тестов на COVID-19. Только за последние сутки эта цифра выросла на 2 472 исследования.

Отметим, что вакцину от коронавируса уже получили 31 097 человек в Удмуртии.

Карту распространения коронавируса по районам и городам Удмуртии можно посмотреть по ссылке.

Коронавирус в России

RT на русском сообщает, что 7 марта отечественная вакцина от коронавируса «Спутник V» получила одобрение на применение в Северной Македонии. Это государство стало уже 46 по счету, где зарегистрировали российский препарат. При этом спрос на лекарство продолжает расти во всем мире.

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