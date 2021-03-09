В мартовские праздники на дорогах Удмуртии случилось 11 ДТП

Большая часть из них случилась именно 8 марта Фото: pixabay.com

В Удмуртии за праздничные дни в марте произошло 11 ДТП. Причем большая часть из них случилась именно 8 марта. Причиной повышенной аварийности называют сильные снегопады, которые бушевали в республике. Они замели не только проезжую часть, но и тротуары, а жители Ижевска активно делились фотографиями происходящего в социальных сетях. О том, как в регионе пережили неожиданный для весны приход снегопадов, расскажет «Комсомолка».

Аварийная ситуация

После удара машину отбросило на встречку Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

В социальных сетях в праздничные дни появились десятки сообщений об аварийных ситуациях на дорогах региона.

- Очередное ДТП на Серова. Опять на выезде из двора Тимирязева,13, - сообщал 8 марта Олег в группе «ВКонтакте» «ИГГС»

- Для тех, кто едет в Ижевск по Можгинскому.. тихонько поехали, медленно, но едем. Навигатор отправлял через Алнаши на Агрыз... уехали недалеко. Фура поперёк дороги и всё заметает. Вернулись на М7 и решили уже по ней, - писала Ольга в той же группе.

- ДТП на ул. Промышленная, - предупредил подписчиков группы «ИГГС» Денис.

По данным 1 отдела УГИБДД по Удмуртии на дорогах региона за праздничные дни произошло 11 ДТП с пострадавшими. Один человек погиб, а еще 12 получили травмы разной степени тяжести. Среди них двое несовершеннолетних.

Так, 8 марта в Можгинском районе 33-летняя женщина-водитель «Рено Сандеро» не справилась с управлением и врезалась в ограждение на дороге. После удара машину отбросило на встречку, там она столкнулась с грузовиком «Рено». Женщина скончалась, а также пострадала 10-летняя девочка, которая находилась с ней в машине.

Замело тротуары

Также от снегопадов пострадали пешеходы. Тротуары замело снегом и их не успевали чистить. Жители города вновь пожаловались на эту проблему, оставляя посты и комментарии в социальных сетях.

- Доброе утро. Прошу расчистить пешеходную тропинку от. ост. Камбарская в сторону дома камбарская 37 и дорожку за домом камбарская 37. Спасибо, - обратилась Ксения.

- Прошу убрать снег с тротуара по улице Ленина от остановки трамвая «Речка Карлутка» до улицы Орджоникидзе по левой стороне по ходу движения к центру, - писал Алексей в группе «Благоустройство г. Ижевска».

В ночь с 8 на 9 марта работала 101 единица техники и 10 рабочих Фото: Архив «КП» в Ижевске

Однако стоит отметить, что дорожные службы не бездействовали. Так, 8 марта на уборку снега вышли 74 единицы техники и 57 рабочих. Об этом сообщает пресс-служба администрации города. А в ночь с 8 на 9 марта количество привлеченных к расчистке последействий снегопада выросло - работала 101 единица техники и 10 рабочих. В первую очередь расчищали подходы к остановкам общественного транспорта и дорожки, ведущие к социально значимым объектам.

Когда закончатся снегопады?

Уже к 11 марта осадки в таком количестве должны прекратиться Фото: pixabay.com

По данным Удмуртского гидрометцентра, уже к 11 марта осадки в таком количестве должны прекратиться. Однако еще 10 марта будет идти снег, а к тому же в республике похолодает температура воздуха опустится до -15…-20. В ночь с 10 на 11 марта столбик термометра опуститься до -23…-28, днём - -10…-15. А к выходным снегопады должны прекратиться.

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