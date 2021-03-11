Ольга Филиппова приняла решений покинуть пост председателя государственного контрольного комитета Удмуртии

Ольга Филиппова Фото: пресс-служба Госсовета Удмуртии

9 марта 2021 года Ольга Филиппова написала заявление по собственному желанию о сложении своих полномочий. Женщина занимала должность председателя Государственного контрольного комитета Удмуртии. Она заняла этот пост в декабре 2020 года, сообщает пресс-служба Госсовета региона.

В конце прошлого года ее кандидатуру на этот пост выдвинул глава республики Александр Бречалов, а позже ее поддержали депутаты. До этого чиновница руководила Управлением министерства юстиции РФ по Удмуртии.

Напомним, что на должность председателя Государственного контрольного комитета Удмуртии Ленинский районный суд Ижевска восстановил 62-летнего Бориса Сарнаева. Напомним, его уволили в связи с решением госсовета республики снизить возраст для занимающих эту должность с 65 до 60 лет. А позже Верховный суд Удмуртии признал это снижение законным.

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