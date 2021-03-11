Информация о задержании экс-председателя контрольного комитета Удмуртии Ольги Филипповой появилась в социальных сетях

Ольга Филиппова Фото: пресс-служба Госсовета Удмуртии

В телеграм-каналах Удмуртии появилась информация о возможном задержании бывшего председателя государственного контрольного комитета Удмуртии Ольги Филипповой. По данным источника «Ъ-Удмуртия» по предыдущему ее месту работы в управлении Минюста РФ по Удмуртии прошли обыски.

Однако официальных комментариев на данный момент в ведомствах не дают. «Ъ-Удмуртия» также сообщает, что в пресс-службе УФСБ по Удмуртии на звонки не отвечают. А в СУ СК и МВД по Удмуртии комментировать задержание Ольги Филипповой отказались.

Напомним, сегодня утром, 11 марта, появилась информация о уходе чиновницы с должности председателя Государственного контрольного комитета Удмуртии. Но тогда заявлялось, что это была личная инициатива Ольги Филипповой.

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