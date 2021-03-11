Экс-глава Удмуртии Александр Соловьев просит снять с него наказание в связи с болезнью

Рассмотрение ходатайство назначено на 18 марта 2021 года Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Осужденный экс-глава Удмуртии Александр Соловьев направил в Завьяловский районный суд ходатайство об освобождении от наказания в связи с болезнью. Сейчас он находится в медицинском учреждении ФСИН. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судейского сообщества региона.

Рассмотрение ходатайство назначено на 18 марта 2021 года. Оно пройдет в закрытом судебном заседании.

Напомним, Александр Соловьев был признан виновным в получении взятки в особо крупном размере. Его приговорили к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в размере 275 млн рублей. Тогда осужденный и его адвокат подали апелляцию, которую суд рассмотрел, но оставил наказание без изменений. После вынесения окончательного приговора бывшему главе стало плохо и его отправили в кардиологию. Однако позже дочь 70-летнего политика сообщила, что бывший руководитель республики попал в реанимацию и к нему не пускают родственников. В интернете даже появились слухи о смерти политика.