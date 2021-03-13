Школу в Удмуртии закрыли на месяц из-за риска инфекционных заболеваний

Дети могли заразиться из-за некачественной воды Фото: Амир Закиров

Малокалмашинскую школу в Каракулинском районе закрыли из-за некачественной воды. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судейского сообщества Удмуртии.

В пробах воды из школы обнаружили микробное загрязнение. Из-за него могут возникнуть инфекционные заболевания: острая кишечная инфекция, дизентерия, сальмонеллез, брюшной тиф, вирусный гепатит А.

Экспертное заключение подтвердило, что дети могут заболеть из-за некачественной воды. Поэтому школе выдали постановление о приостановлении деятельности на 30 суток.

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