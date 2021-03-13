Школу в Удмуртии закрыли на месяц из-за риска инфекционных заболеваний

Дети могли заразиться из-за некачественной воды
Фото: Амир Закиров
Малокалмашинскую школу в Каракулинском районе закрыли из-за некачественной воды. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судейского сообщества Удмуртии.
В пробах воды из школы обнаружили микробное загрязнение. Из-за него могут возникнуть инфекционные заболевания: острая кишечная инфекция, дизентерия, сальмонеллез, брюшной тиф, вирусный гепатит А.
Экспертное заключение подтвердило, что дети могут заболеть из-за некачественной воды. Поэтому школе выдали постановление о приостановлении деятельности на 30 суток.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
Жителей Удмуртии будут штрафовать за использование флагов России на незаконных акциях
Жители Удмуртии стали покупать меньше шоколада и шампанского в марте
Экс-омбудсмен Удмуртии Вениамин Соломенников назначен членом региональной ЦИК