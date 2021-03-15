Житель Удмуртии подозревается в склонении девятиклассницы к потреблению наркотиков

Молодого человека задержали Фото: pixabay.com

22-летний житель Воткинска подозревается в склонении девятиклассницы к потреблению наркотиков. В конце февраля 2021 года девочка-подросток пришла в гости к молодому человеку. Подозреваемый - наркоман, он уговорил школьницу вместе с ним попробовать синтетический наркотик. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Молодого человека задержали. Против него возбудили уголовное дело по статье «склонение к потреблению наркотических средств, совершенное в отношении несовершеннолетнего». Выяснилось, что ранее он уже был судим.

Если его вина будет доказана, ему грозит до 15 лет лишения свободы.

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