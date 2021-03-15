Жители Ижевска смогут задать вопросы работникам ЖКХ

Стартует неделя марафона ЖКХ Фото: Архив «КП» в Ижевске

21 марта, в третье воскресенье месяца, традиционно будет отмечаться праздник работников ЖКХ. В честь этого сегодня, 15 марта, на радио «Комсомольская правда - Ижевск» (12+, 107.6 FM) стартует неделя марафона ЖКХ. В первый день будет говорить о лифтах: как принять участие в программе по замене оборудования.

В следующие дни недели в студию радио придут представители Энергосбыта, УКСа, Ижкомцентра и Ижводоканала. Они ответят на вопросы слушателей в прямом эфире с 14:03 до 14:44. Вопросы можно будет задавать по телефону прямого эфира 94-50-94 или отправить на Viber 8-912-007-08-06.

Расписание эфиров:

15 марта - Главный инженер «Союзлифтмонтаж» Алексей Горбунов расскажет на вопросы: где ещё нужны лифты, кроме многоэтажных зданий? Какие программы модернизации старых лифтов есть сейчас и как ими воспользоваться? И как проходят проверки безопасности лифтов?

16 марта – поговорим с директором «Фонда капитального ремонта в УР» Новомейской Дианой Рафхатовной о капитальном ремонте дома: что это такое, чем текущий ремонт отличается от капитального и что делать жителям, если в доме нужно починить крышу или коммуникации.

17 марта - руководитель управления Максим Ленков и директор по продажам Удмуртского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Валерий Шульмин пояснят, как пройдет корректировка платы за отопление, для чего нужно обновление лицевого счета и как в этом буду начнут наказывать должников?

18 марта – директор УКС Ярослав Балобанов ответит, наверно, на самый главный вопрос: почему в этом году произошло так много порывов? А также можно ли жителям заключить контракт напрямую с УКС, а не с управляющей компанией, в чем преимущество и недостатки.

19 марта - заместитель генерального директора по строительству и инвестициям АО «Газпром газораспределение Ижевск» Сергей Сивцов пояснит жителям Удмуртии, как гражданам ускорить подключение к сетям газораспределения, можно ли нанять для этого стороннюю организацию и что делать, если территория подключения принадлежит частному лицу?

22 марта – руководитель управляющей компании «Ижкомцентр» Андрей Зиновьев расскажет о новых требованиях уборки подъездов, как сэкономить и меньше платить за услуги и что такое энергоэффективный ремонт

23 марта - директор муниципального унитарного предприятия г. Ижевска «Ижводоканал» Владислав Катаев объяснит, насколько сложная была зима для сетей, как справлялись с большим количество обращений и какие изменения ждут предприятия в будущем?

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