В 2021 году в Удмуртии появятся 1 380 дополнительных мест в детских садах

Прошла итоговая коллегия регионального Министерства образования и науки Фото: пресс-служба министерства образования и науки Удмуртии

12 марта в Государственном национальном театре Удмуртии прошла итоговая коллегия регионального Министерства образования и науки. Участники обсудили итоги работы системы образования и науки республики в 2020 году и определили основные направления деятельности 2021 года. Так, в республике должны появится 1 380 дополнительных мест для дошкольников в детских садах. Для этого планируют построить 14 новых объектов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Дошкольное образование

Дошкольное образование Фото: pixabay.com

А по итогам 2020 году доступность дошкольного образования для детей до 3 лет в 2020 году составила 86% (85,93%). Так, например, закончили строительство 6 детсадов, которые дали региону дополнительно 760 мест.

- Повышение доступности дошкольного образования для детей в возрасте до з лет – одна из ключевых задач региональной системы образования, которая решалась нами в 2020 году, – говорит министр образования и науки Удмуртии Светлана Болотникова.

Школы

Запись в первые классы начинается 1 апреля Фото: Архив «КП» в Ижевске

Что касается доступности общего образования – в 2020 году открылись две новые школы, построенные в 2019 году, – на ул. Леваневского в Ижевске и в селе Постол Завьяловского района. А в скором времени ученики также смогут посещать новые школы на ул. Ильфата Закирова в Ижевске и в поселке Кез. В 2021 году продолжат строить здание для школьников на ул. Архитектора Берша в Ижевске, в селе Селты и в деревне Большое Волково Вавожского района.

Организация питания

Организация горячего питания в школах Фото: Сергей ГРАЧЕВ

В 2021 году из федерального бюджета для организации питания в школах выделили 716,23 млн рублей. А еще 375,3 млн рублей выделять из бюджета республики. Кроме того, на коллегии обсудили приоритетные задачи в области организации питания на 2021 год: обеспечение сбалансированного и здорового питания обучающихся, формирование культуры питания, постоянный контроль за организацией горячего питания в образовательных организациях.

В 2021 году в Удмуртии создадут Совет по науке и технологиям и Фонд финансовой поддержки научных разработок, ведущихся на территории региона. Ведомства должны будут стимулировать развитие научного потенциала в республике.

- Подводя итоги 2020 года, хочу отметить, что система образования республики достаточно динамично развивается и, несмотря на имеющиеся проблемы и трудности, в целом справляется с поставленными задачами вполне успешно, – добавила Светлана Болотникова.

Сейчас для министерства образования начинается крупная кампания по записи детей в 1 класс. Напомним, в этом году она стартует с 1 апреля, при этом в процессе регистрации школьников в 2021 году будут изменения.

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