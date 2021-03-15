Женщина, труп которой нашли на Костиной Мельнице в Ижевске, могла умереть от переохлаждения

Фото: ПСО «Регион 18»

14 марта стало известно, что в ижевском микрорайоне Костина Мельница обнаружили труп женщины. Горожан просили помочь опознать погибшую. В группе ПСО «Регион 18» неравнодушные жители писали, что, возможно, эта погибшая жила здесь, а работала на Кенском кладбище.

В пресс-службе Следственного управления Следственного комитета России по Удмуртии сообщили «Комсомолке», что в смерти женщины, по предварительным данным, нет криминала. Скорее всего, она скончалась от переохлаждения. Сейчас проводится проверка.

Ранее в Вавожском районе Удмуртии нашли тело женщины в колодце.

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