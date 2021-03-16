В Удмуртии умер экс-директор завода «Элеконд» Владимир Конышев

Владимир Конышев Фото: пресс-служба Госсовета Удмуртии

Накануне, 15 марта, скончался бывший директор АО «Элеконд» - промышленной компании в Сарапуле, Владимир Конышев. Ему было 69 лет, и он возглавлял пост заместителя генерального директора по экономике и финансам. Об этом сообщает «Ъ-Удмуртия».

Редакция «Комсомольской правды» приносит свои искренние соболезнования родным и знакомым Владимира Сергеевича.

СПРАВКА КП:

Владимир Конышев работал на заводе в Сарапуле с 1973 года, а затем с 2002 по 2015 год был его директором. Кроме того, входил в состав госсовета Удмуртии пятого созыва.

АО «Элеконд» является ведущим российским предприятием по производству алюминиевых оксидно-электролитических, танталовых объемно-пористых, танталовых и ниобиевых оксидно-полупроводниковых конденсаторов.

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