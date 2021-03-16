Директор школы олимпийского резерва в Ижевске Андрей Васюков возглавит управление по физической культуре и спорту

Директор школы олимпийского резерва в Ижевске Андрей Васюков Фото: личный архив героев

Сегодня, 16 марта, к своим обязанностям на новой должности приступил директор школы олимпийского резерва в Ижевске Андрей Васюков. Его назначили начальником Управления по физической культуре, спорту и молодежной политике Администрации Ижевска. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, сегодня кадровые перестановки случились в МУП «Ижводоканал». Там новым руководителем стал Дмитрий Муханов.

СПРАВКА «КП»:

Андрей Васюков родился 2 января 1976 года в Ижевске. В 2010 году окончил Восточно-Европейский институт по специальности «Менеджмент организации». В 2016 году получил степень бакалавра в Чайковском государственном институте физической культуры по направлению «Спортивный менеджмент» и в 2018 году степень магистра в Удмуртском государственном университете по направлению «Экономика спорта и маркетинг».

С 2010 года занимал руководящие должности в спортивных учреждениях города Ижевска - МАОУ ДОД «ДЮСШ № 9», МАОУ ДОД «Нефтяник».

В 2020-2021 годах – директор МБУ «Спортивная школа олимпийского резерва г. Ижевска «Юный Динамовец»

Кроме того Андрей Васюков является членом Совета отцов Ижевска, а в 2013 и 2017 гг. получил Почетную грамоту главы города Ижевска.

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