Шесть юных музыкантов из Удмуртии стали стипендиатами всероссийского фонда «Новые имена»

Кроме стипендии ребятам вручили путевки на летнюю творческую смену фонда «Новые имена» в Суздали Фото: пресс-служба Главы и Правительства Удмуртии

В минувшее воскресенье, 14 марта, в Удмуртии завершился V марафон искусств «На родине Чайковского». В рамках фестиваля юные музыканты республики претендовали на стипендии от всероссийского фонда «Новые имена». В итоге победителями стали шесть человек - Элина Вахрушева (скрипка), Данил Краснопёров (баян), Максим Логинов (фортепиано), Елизавета Плюснина (домра), Лидия Рязанова (флейта) и Матвей Чирков (кларнет). Об этом сообщает пресс-служба правительства Удмуртии.

Кроме стипендии ребятам вручили путевки на летнюю творческую смену фонда «Новые имена» в Суздали.

А еще они выступят вместе с Государственным симфоническим оркестром Удмуртии в четырех городах республики – Ижевске, Глазове, Сарапуле и Воткинске.

В 2021 году заявки в видеоформате на конкурс подали 300 человек. До очных прослушиваний были допущены лишь 13 претендентов. Кроме этого, их ждали мастер-классы от наставников по фортепиано, скрипке, аккордеону и флейте. Среди них – доцент Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского, лауреат международных конкурсов Даниил Копылов, заслуженная артистка России, доцент Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского Ариадна Анчевская и другие.

СПРАВКА КП:

Фонд «Новые имена» – благотворительная организация. Существует с 1992 года и занимается поиском, отбором и поддержкой молодых музыкантов, художников и поэтов.

Долгосрочный проект Фонда – «Новые имена России» – победитель конкурса грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества. Грант рассчитан на три года и используется для организации отбора одаренных детей, проведения мастер-классов, концертов, фестивалей и Летних творческих школ.

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